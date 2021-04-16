Дополнительные рейсы будут выполняться в течение мая по четвергам на самолетах Boeing 737-800. Вылет из Ростова-на-Дону — в 01:20, прилет в Каир — в 04:00 утра. Обратно борт отправляется в 06:00, прибытие в "Платов" — в 10:30.

Время указано местное для каждого аэропорта.

В настоящее время NordStar также осуществляет рейсы из Ростова-на-Дону в Каир по субботам. При этом с 23 мая авиакомпания будет выполнять этот рейс по воскресеньям. Таким образом, с введение дополнительных рейсов в Египет в мае их частота увеличивается до двух в неделю.

Билеты на рейсы доступны как в составе турпакетов, так и в свободной продаже. Кроме того пассажирам NordStar доступны трансферные рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Каир с пересадкой в Ростове-на-Дону.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). По данным Росавиации, в 2020 году компания перевезла 877,14 тыс. пассажиров, что на 31,7% меньше, чем годом ранее.