"Нам необходимо усилить наше взаимодействие в части открытия ряда направлений, где наиболее перспективным, наиболее важным, особенно в летний период, по мнению наших коллег — и зарубежных, и Российского союза туриндустрии, — является болгарское направление", — сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

По словам Мальцева, это направление климатически удобно, оно интересно богатым ассортиментом и хорошей гостиничной базой.

"Поэтому мы призываем от лица уральской ассоциации туризма максимально серьезно подойти к этому вопросу и рассмотреть вопрос кратчайшего решения вопроса открытия Болгарии для российских туристов", — сказал он.

Директор ассоциации также считает необходимым "существенно увеличить квоту по греческому направлению", усилить работу с Черногорией, Сербией и другим балканскими странами, с республиками бывшего Союза.

"Это решит проблему, и мы тогда спокойно можем туристам давать альтернативу Турции", — заявил Мальцев.

Консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков в свою очередь отметил, что в стране принимаются все меры для того, чтобы туризм в этом году был в первую очередь безопасным. "В прошлом году не было ни одного случая заражения туриста на нашем побережье в течение всего сезона", — добавил он.

Как сообщалось, атташе по туризму в посольстве Болгарии Катя Жекова сообщала, что в стране ожидают приказ министра здравоохранения об условиях работы туристических объектов в период летнего сезона, который, по ее сведениям, в этом году открывается в Болгарии на месяц раньше обычного — с 1 мая.