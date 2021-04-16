"Более 110 тысяч путевок в летние стационарные лагеря будут частично или полностью оплачены петербургским семьям из бюджета города", — сказал он.

Борщевский напомнил, что льготные категории детей могут получить путевку бесплатно, а дети работающих петербуржцев имеют право на сертификат в 60% стоимости путевки.

"Не менее 58 тысяч сертификатов правительство Санкт-Петербурга гарантирует по предоставлению для выезда. Поэтому мы и возвращаемся к той численности, которая была в доковидные времена", — сказал чиновник.

Врио директора МФЦ Петербурга Максим Александров сообщил, что заявки на первую и вторую летние смены начнут принимать в приоритетном порядке во всех городских многофункциональных центрах с 9:30 понедельника. Подать заявку на третью и четвертую смены можно будет только после 11 мая.

Центр оздоровления и отдыха "Молодежный" также готов с 19 апреля предоставлять сертификаты. Полный перечень лагерей, где можно использовать сертификат, будет сформирован до 23 апреля.

Летом планируется провести четыре полноценные смены в 21 день. Лагеря будут заполнять на 75% от проектной мощности. В Петербурге заработают городские лагеря на базе школ во всех 18 районах города, туда предоставят более 22 тыс. путевок. Заявку можно будет подать и на отдых в лагерях южных регионов страны, включая побережье Черного и Азовского морей.

"Сегодня администрация Крыма подтвердила начало первой летней смены 27 мая. И готовность принимать детей из других субъектов. Уверен, что этому примеру последуют (...) Краснодарский край, Ростовская область", — сказал Борщевский.

Начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи комитета по образованию Кира Остапенко сообщила, что в связи с пандемией все дети должны будут заезжать в лагеря одновременно, дополнительный заезд запрещен, а сотрудников обяжут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Если сотрудникам позволят жить вне территории лагеря, то они должны будут сдавать тесты каждую неделю.