"Отношения с Турцией развиваются, ситуация с запретом по туризму — эта ситуация никак не связана с двусторонними отношениями, она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он добавил: "И, конечно же, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство".

Отвечая на вопрос, означает ли это, что никакого периода охлаждения в отношениях России и Турции нет, Песков сказал: "Нет, конечно".