"Депутаты на ближайшем заседании Совета Госдумы рассмотрят этот вопрос и предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых", — написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с приближением периода отпусков и каникул туристический и гостиничный бизнес, перевозчики, как оказалось, отреагировали "повышением цен, причём для многих семей неподъёмным". "Это недопустимо", — подчеркнул Володин.