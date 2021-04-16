Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах, аэропортам Хургады и Шарм-Эль-Шейха в преддверии возобновления полетов из России предстоит заключить соответствующие договора со службой авиационной безопасности одного из российских аэропортов.

"Аэровокзалы Хургады и Шарм-Эль-Шейха прошли глубокую модернизацию и оснащены современными системами контроля и безопасности, персонал аэропортов прошел дополнительную подготовку. Тем не менее, предполагается, что российские рейсы будут осуществляться в специальные терминалы, где наравне с египетскими коллегами за безопасностью будут следить специалисты службы авиационной безопасности одного из российских аэропортов", — сказал источник.

Российские специалисты будут контролировать процесс регистрации и посадки на рейс, а также наблюдать за процессом погрузки грузов и почты, техническим обслуживанием и проверять салон перед полетом.

В настоящее время аналогичный механизм уже действует в аэропорту Каира. "Там безопасность российских рейсов обеспечивают инспекторы одного из московских аэропортов", — сказал источник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, а также рассчитывает, что чартерные рейсы в Египет будут возобновлены в ближайшее время.

Тем временем, источник в авиационных кругах сообщил "Интерфаксу", что технических препятствий к возобновлению авиарейсов из РФ в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх не осталось.

В понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию — около 7 тыс.