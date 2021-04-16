"Цены не поднимаются, думаю, скачка не будет. Где-то на уровне прошлого года останутся. Кто-то может их опустить", — сказал Ружичка журналистам в пятницу в Екатеринбурге.

При этом, по его словам, все будет зависеть от эпидситуации в Европе.

Он отметил, что спрос на хорватские визы у россиян очень большой.

"Мы хотим, чтобы самолеты были не только из Москвы, но и из других регионов, в том числе из Екатеринбурга. Я над этим буду работать и с "Уральскими авиалиниями", и с нашими партнерами-туроператорами в Екатеринбурге", — сказал Ружичка.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, перевозчик готов рассматривать варианты открытия новых маршрутов. "Мы заявили все направления, которые только возможно. По мере того, как нам будут разрешать, мы будет открывать направления", — отметил он.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что переговоры о полетах в Хорватию пока не ведутся.

Ранее сообщалось, что власти Хорватии с 1 апреля разрешили в страну въезд иностранным гражданам, привитым не только европейскими вакцинами, но также китайскими и российской "Спутник V".