Премьер-министр Михаил Мишустин 15 апреля подписал постановление, которое обязывает туроператоров вернуть туристам деньги за туры за рубеж, приобретенные по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно. Возвраты будут осуществляться из средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма на основании уведомления, представленного туркомпанией.

«Суть документа — в том, что продлили механизм, который действовал в мае прошлого года, по возвратам средств из фонда персональной ответственности (ФПО). Речь идет о возврате средств определенным категориям граждан и при желании туроператора, что важно, за неиспользованные туры, которые были приобретены до 31 марта 2020 года», — пояснил Осауленко.

Как отметил эксперт, критерии возврата обозначены в другом постановлении (1073), и они не отменяются. «Это не принудительный возврат. Туроператоры за год сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 млрд руб. до 14 млрд рублей. А размер ФПО по последним данным составляет 1,9 млрд рублей», — подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства 1073, при исполнении договора в 2020 и 2021 годах туроператор обеспечивает предоставление турпродукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года. В случае расторжения договора по требованию заказчика или отказе от равнозначного турпродукта туристу он должен вернуть деньги до 31 декабря 2021 года.

В соответствии с документом, вернуть деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления туроператору могут туристы, достигшие возврата 65 лет или попавшие в трудную жизненную ситуацию (действующая инвалидность, временная нетрудоспособность сроком более 2 месяцев подряд, потеря работы).