"Здесь (на коллегии Минздрава) уже было показана цифра, более 8 млн, но фильм готовился, наверное, задолго до коллеги, и сейчас уже количество существенно больше", — сказала Голикова на коллегии Минздрава в пятницу.

Она добавила, что "объёмы вакцинации в РФ нарастают, и это хорошо". "Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", — добавила вице-премьер.

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона", к подключению к вакцинации готовится вакцина, разработанная в центре им. Чумакова — "КовиВак".