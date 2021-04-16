Ранее сообщалось, что Греция планирует запустить полноценный туристический сезон 14 мая, и к этому времени снять большинство ограничений, действующих на текущий момент. В частности, после этой даты российские туристы смогут посещать страну при наличии прививки от коронавируса, справки об отрицательном тесте или справки о наличии антител.

Как сообщает пресс-служба TUI Россия, Теохарис на этой неделе находится в Москве с официальным визитом. В стране очень ждут туристов из России, поэтому в ходе визита министр проводит встречи с официальными лицами и представителями турбизнеса, чтобы обсудить план совместных мероприятий, необходимых для возобновления туристических поездок в безопасном режиме.

«Мы надеемся, что по итогам визита господина Теохариса и в России, и в Греции будут приняты все необходимые решения. Если, как и ожидается, к 14 мая будет решено возобновить авиасообщение между нашими странами в полном объеме, то в текущей ситуации в 2021 году мы сможем отправить на греческие курорты 300 тысяч туристов», — сказал Демура по итогам встречи.

По мнению гендиректора TUI Россия, открытие Греции поможет перераспределению турпотоков, так как отечественные курорты не смогут принять всех желающих из-за отсутствия достаточного количества классифицированного номерного фонда.

«В период раннего бронирования зафиксирован кратный рост продаж туров на курорты Краснодарского края по сравнению с 2019 и 2020 годами, поэтому можно предположить, что уже через месяц будет сложно найти свободные номера на лето в популярных отелях. При этом стоит помнить, что минувшей зимой многим россиянам пришлось отказаться от поездок на морские курорты, и теперь им жизненно необходимо выбраться на побережье с семьями», — подчеркнул Демура.

Он добавил, что при благоприятном развитии ситуации туроператор запустит чартерные рейсы на Крит из Москвы и Екатеринбурга, а также на Корфу из Москвы, Ростова-на-Дону и Казани. Кроме того, TUI Россия готов предлагать туристам путешествия на базе регулярной перевозки в Афины, на курорты полуострова Халкидики, полуострова Палопоннес, на острова Закинф и Санторини.