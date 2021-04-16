Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Ведомство предлагает внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

"Гражданам РФ, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой республики и Объединенной республики Танзания на территорию РФ... пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию РФ", — говорится в проекте ведомственного акта.

Уточняется, что члены экипажа воздушного судна могут не проходить тестирование.

Информацию о результате дополнительного теста необходимо разместить на Едином портале госуслуг.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию — около 7 тыс.

С 15 апреля всем гражданам РФ, прибывающим в Россию любым видом транспорта, в течение трех дней необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате теста на Едином портале госуслуг.