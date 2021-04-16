Полеты начнутся 24 мая.

Как уточняется в сообщении, авиакомпания будет летать из Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Сургута и Сыктывкара в Анапу, Сочи и Симферополь.

"Программа будет способствовать росту межрегиональных перевозок в обход Москвы, а также послужит мощным стимулом для развития внутреннего туризма", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, с 1 июня "Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск.