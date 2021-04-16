В частности, она пояснила, что в стране ожидают приказ министра здравоохранения об условиях работы туристических объектов в период летнего сезона, который, по ее сведениям, в этом году открывается в Болгарии на месяц раньше обычного — с 1 мая.

"Мы ждем приказа, в нем будет конкретика, что будет с 1 мая", — уточнила Жекова.

"Мы очень осторожно относимся к информации, предположения и вероятности стараемся не распространять. Для нас важно, что будет в приказе, чтобы знали и туристы, и туроператоры, что конкретно от них требуется. (...) Как только информация появляется, она очень быстро распространяется, и на территории России (в том числе)", — сказала атташе.

По ее сведениям, для объектов туротрасли уже определены требования о соблюдении правил безопасности. Пока, по ее словам, речь идет о внутреннем туризме и въезде в страну жителей ЕС, а также о приоритете безопасности отдыха.

"В начале летнего сезона Болгария начнет очень четко соблюдать правила безопасности. (...) Очень надеемся и работаем над тем, чтобы Болгария открылась и для российских туристов. У нас есть много собственников недвижимости, которые хотят в страну вернуться летом. Для нас самое главное, чтобы Болгария была безопасным направлением. (...) Мы считаем, что для туристов будет спокойно и комфортно", — сказала Жекова.