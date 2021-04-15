"Новое правило Роспотребнадзора, вступившее в силу 15 апреля, в соответствии с которым все туристы, возвращающиеся с отдыха на территорию России любым транспортом, обязаны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней, не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства республики, "в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится".

"Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор сообщил о введении с 15 апреля новых правил для россиян, возвращающихся из-за рубежа. Каждый прибывающий на территорию страны должен в течение трех дней сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса и разместить его результаты на Едином портале Госуслуг. Раньше эти меры касались только людей, возвращающихся в Россию воздушным транспортом.