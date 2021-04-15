"Марокко открыто для россиян. Нужны два документа: справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, и подтверждение брони проживания. Виза не нужна", — говорится в сообщении.

В турофисе пояснили, что справка должна быть на английском, французском или арабском языках. Перед вылетом пассажирам необходимо заполнить "Анкету для пассажиров общественного здравоохранения" на сайте onda.ma, затем распечатать ее и предъявить по прибытии.

Как отметили в московском офисе по туризму, в марокканский город Касабланка из Москвы запланировали прямые рейсы Royal Air Maroc и S7. Национальный перевозчик Марокко начнет выполнять полеты 16 апреля еженедельно по пятницам, стоимость билета в один конец – от 36,4 тыс. рублей. Российская авиакомпания будет осуществлять перевозку из аэропорта "Домодедово" с 30 апреля. Стоимость авиабилета в один конец на первый рейс – от 55,3 тыс. рублей, в середине мая без багажа можно купить билеты туда-обратно за 28 тыс. рублей.