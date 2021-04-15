"На согласовании сейчас находится субсидия туроператорам за возвратные рейсы: чтобы вернуть планово всех своих туристов, туроператоры с сегодняшнего дня отправляют в Турцию и Танзанию пустые самолеты", — сказала она.

Глава Ростуризма также подчеркнула, что уже принятые правительством РФ в четверг меры поддержки отрасли – сокращение и отсрочка по взносам в фонды ассоциации "Турпомощь" — повысят устойчивость отрасли в текущей ситуации и позволят туроператорам выполнять обязательства перед туристами.

"Это первая из дополнительных мер поддержи отрасли, которые мы сейчас готовим", — заметила она.

Ранее она сообщила, что в Турции по состоянию на 15 апреля отдыхают около 50 тыс. организованных туристов из России, в Танзании – около 4 тыс., еще около 50 тыс. человек отправились на отдых туда самостоятельно.