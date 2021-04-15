"Что касается текущей ситуации с возвращением наших граждан из Турции и Танзании. Наша ключевая задача – чтобы люди спокойно, как и планировали, возвращались домой. Мы на связи со всеми ключевыми туроператорами. Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", — сказала она.

По словам главы Ростуризма, еще около 50 тыс. туристов отправились в Турцию и Танзанию самостоятельно на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем часть из них полетели через Турцию в третьи страны.

"Накануне возник целый ряд сложностей – начали отменятся рейсы иностранных авиакомпаний. Росавиация оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент мы видим, что обратные рейсы уже появляются в расписаниях на вылет из Турции. По данному вопросу мы координируемся с Росавиацией и МИД России. Ко всем самостоятельным путешественникам просьба отслеживать информацию на сайтах авиакомпаний, где были куплены билеты", — подчеркнула Догузова.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах.