Он также напомнил о необходимости установить знаки, предупреждающие об опасности купания вне городских пляжей.

Обеспечить безопасность инфраструктуры должны будут районные власти. Вместе с сотрудниками МЧС они будут проводить регулярные рейды как по санкционированным, так и по несанкционированным пляжам, уточнили в Смольном.

Кроме того, Беглов поручил разработать комплекс мероприятий по профилактике несчастных случаев на воде. В частности, акваторию города планируют регулярно патрулировать, особенно будут следить за поведением горожан на спусках набережных и мостах.