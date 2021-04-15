"По разным прогнозам, третья волна может быть. Но самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет точно. Закрывать сферы мы не будем принципиально, однозначная позиция", — сказал Аксенов журналистам на ежегодном всероссийском туристском форуме "Открытый Крым" в четверг.

При этом глава Крыма признал, что ежедневный прирост случаев коронавируса в регионе растет в последнее время. Однако он уверен, что действующие ограничения дают результат.

Кроме того, власти Крыма рассчитывают, что летом, в жару, активность вируса снизится. Реалистичность такого сценария показал опыт прошлого курортного сезона, когда ежесуточный прирост случаев COVID-19 снизился до 20 (сейчас около ста).

"В прошлом году мы видели, что сезон практически побил все рекорды (загрузка в августе-октябре показала рост до 40% — ИФ). В этом году с учетом закрытия Турции, скорее всего, ожидается такая же ситуация", — отметил Аксенов.

В целом, напомнил глава, президент России поставил Крыму задачу принимать ежегодно более 10 млн туристов к 2025-2026 годам. Полуостров выполнит это поручение, уверен Аксенов.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, большинство из них сняли к весне. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов, закрыты хостелы.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019-м, многие гостиницы закрыли продажи.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.