"Может есть смысл разработать и для школьной программы, и для среднего, и высшего образования в виде каких-то курсов коротких с элементами гостеприимства... Наверно, нужно начинять это со школы — это комплексная история, которая позволит оставлять наших детей здесь, в том числе работать. Индустрия гостеприимства — это хорошо оплачиваемая нормальная работа", — сказал Волченко на ежегодном всероссийском туристском форуме "Открытый Крым" в четверг.

Глава республики Сергей Аксенов поддержал идею, отметив, что такой курс надо было разработать "еще вчера".

Программа уже прорабатывается, уточнила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Ее планируют представить к началу следующего учебного года.

Турпоток в Крым увеличивается с каждым годом. Кадровый дефицит местные власти называют одной из основных проблем отрасли, так как до воссоединения полуострова с Россией в 2014 году большинство мест в этой сфере занимали жители материковой части Украины.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.