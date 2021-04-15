По его словам, предварительная договоренность с инвесторами уже достигнута.

"Сейчас в регионе действуют два причала — в Константинове и в Рязани. И первостепенная задача — построить полноценный понтон и в Лесопарке, чтобы мы наконец-то увидели трехпалубные корабли, которые привезут нам туристов", — отметил Решетник.

Темы туризма по реке Ока коснулся в своем публичном отчете и начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Роман Шашкин.

Он сообщил, что для путешествующих по Оке туристов в городах Рязани и Касимове планируется создать обновленные причальные зоны.

"Сейчас Главархитектурой совместно с администрациями Рязани и Касимова осуществляется работа по подготовке архитектурной идеи благоустройства причальных зон на туристическом речном маршруте по реке Оке", — сказал Шашкин.

Как было отмечено в ходе отчетов, за последние несколько лет число "речных" туристов в регионе возросло в 2,5 раза.