"В перспективе мы планируем совместно с Росгидрометом, совместно с национальным парком "Русская Арктика" построить там экспедиционный отель "Приют Федора Конюхова", — сказал Савельев.

Он добавил, что в процессе согласования находится присвоение взлетно-посадочной полосе на архипелаге статуса двойного назначения — военного и гражданского.

"Сложный вопрос, но тема двигается", — отметил Савельев.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа расположен в Северном Ледовитом океане. Входит в состав Архангельской области в качестве административно-территориальной единицы.