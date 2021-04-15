"Власти Италии рассчитывают на возобновление международного туризма до 2 июня и надеются начать прием гостей 15 мая. Этот вопрос может решиться уже на этой неделе: правительство намерено разработать график открытия регионов, чтобы впоследствии запустить международный туризм", — пишет издание.

Как отмечает газета, причина такой спешки – ослабленное состояние турбизнеса, который нужно поддержать, чтобы компании не обанкротились. Особенно на фоне заявления конкурента, Греции, о старте международного туристического сезона 14 мая.

Предполагается, что главными условиями приема иностранных туристов будут наличие справки с ПЦР-тестом или сертификата о вакцинации. При этом названия вакцин не указываются. Кроме того, важно соблюдение санитарно-эпидемиологических правил безопасности сотрудниками туриндустрии. Поэтому власти намерены, в первую очередь, привить сотрудников туриндустрии и жителей популярных туристических регионов Италии.

По мнению главы ассоциации туризма страны (Confturismo) Марко Мичелли, затягивать с открытием границ для иностранных гостей, пусть и с ограничениями, уже нельзя: туристы будут бронировать все в последний момент, а для этого надо понимать, какие объекты размещения будут работать. В противном случае, по его мнению, путешественники переориентируются на более удобные в этом плане направления.

Строгие карантинные ограничения действуют в Италии до 30 апреля. Речь идет о запрете на свободное передвижение не только между областями, но и внутри самих областей. Закрыты бары, рестораны, а также бассейны, спортзалы, музеи, театры и кино. При этом совет министров страны оставил за собой право пересмотреть в середине апреля карантинные ограничения и ввести желтые зоны умеренной опасности при улучшении эпидобстановки.