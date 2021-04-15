Правительство в четверг утвердило меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Среди них – отсрочка по уплате и снижение взносов в резервный фонд и фонды персональной ответственности (ФПО). А также изменения правила возврата туристам денег из ФПО

"Принятые меры поддержки туроператоров важны, и за них спасибо правительству и Ростуризму. Но с сегодняшнего дня туроператоры начинают вывозить туристов из Турции. А значит, нам срочно необходим механизм, который позволит компаниям компенсировать затраты на вывозные рейсы. Еще одна мера, о важности которой не раз говорилось на самом высоком уровне – необходимость разработки и принятия механизма субсидирования туроператоров, ставящих чартерные рейсы на Сахалин, Камчатку, Алтай, Карелию, Байкал, Кавказ, Калининградскую область и другие внутрироссийские направления", — сказал Демура.

По его словам, такой механизм нужен незамедлительно, так как высокий сезон совсем скоро, а в регионах количество классифицированного номерного фонда ограничено, и туркомпаниям необходимо успеть зарезервировать номера под туристов, которые прилетят чартерными рейсами.

Демура также считает необходимым в срочном порядке проработать возможность открытия авиасообщения и разрешить организацию чартеров на курорты стран, где эпидемиологическая ситуация стабильна и действуют эффективные меры безопасности.

"Такими курортами могли бы стать Кипр, Египет, Тунис, Греция. Летом большинство туристов предпочитают ехать к морю, чтобы перезарядиться, укрепить иммунитет. Наши курорты не смогут принять всех желающих из-за ограниченности классифицированного номерного фонда. Учитывая, что в этом году туристы активно бронировали летние туры на российские курорты по акции раннего бронирования, уже через месяц найти подходящий вариант в качественных гостиницах будет сложно", — подчеркнул эксперт.

Он также призвал предоставить туроператорам возможность отсрочки обязательство по отмененным турам в Турцию и Танзанию по аналогии с тем, как это было сделано для туров, отмененных в 2020 году из-за пандемии.

Российский союз туриндустрии (РСТ) в среду обратилсяк главе правительства с просьбой расширить действие законодательной нормы о возможности отсрочки обязательств, принятой в июне 2020 года, на отмененные в 2021 году туры в Турцию и Танзанию.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. Как сообщалось, россияне приобрели около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.