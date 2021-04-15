"По словам начальника природного парка "Зилим" Азамата Ибатуллина, в этом году ожидается более 500 посетителей в день", — говорится в пресс-релизе.

Сплавы по реке Зилим проводятся в рамках нацпроекта "Экология".

В свою очередь, в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии напомнили о технике безопасности при посещении природных парков. Так, во время половодья сплавляться по верховьям Зилима запрещено неопытным и не имеющим специального спортивного снаряжения водникам. Перед сплавом необходимо зарегистрировать группу в МЧС, предупредить о визите посещении сотрудников природного парка и купить билеты.

Парк "Зилим" расположен на территории Гафурийского района республики, на его территории обитают редкие виды растений и животных. Больше 90% площади парка покрыто лесами. В пределах парка отмечено более 100 пещер, в том числе одна из крупнейших на Южном Урале — Киндерлинская (или пещера Победы).