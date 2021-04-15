Так, с 25 апреля Nordwind приступит к выполнению рейсов из Нижнего Новгорода в Калининград с частотой три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. С 27 апреля Nordwind (совместно с Pegas Fly) откроет прямые регулярные рейсы в Краснодар и будет летать по вторникам, пятницам и воскресеньям. Также с 27 апреля начинается программа полетов в Минводы с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Кроме того, с 28 апреля Nordwind откроет новое для нижегородцев направление — в Мурманск (по средам и воскресеньям).

Рейсы в Краснодар, Мурманск и Минводы авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) будет выполнять на воздушных судах Embraer 190 на 110 кресел, в Калининград — на самолетах Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров. Выполнение полетов запланировано до конца октября.

Согласно расписанию нижегородского аэропорта, в настоящее время на маршрутах в Мурманск, Калининград и Минводы другие авиакомпании не работают, в Краснодар из Нижнего Новгорода можно улететь на рейсах авиакомпании "Азимут" дважды в неделю (с промежуточной посадкой в Волгограде).