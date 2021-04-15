Ранее судно эксплуатировал "Аэрофлот". До передачи дочерней "Победе" самолет был отправлен в Чехию для брендирования фюзеляжа и перекомпоновки салона на 189 кресел под стандарты лоукостера.

"До конца апреля новый самолет будет выполнять рейсы преимущественно на региональных маршрутах "Победы". С мая 2021 года он забазируется в московском аэропорту "Шереметьево", откуда будут летать все передаваемые "Аэрофлотом" в парк лоукостера самолеты", — сказали в "Победе".

До конца года лоукостер получит еще девять таких лайнеров. Все они были поставлены в "Аэрофлот" в 2018 году с завода-производителя в Сиэтле. До конца 2023 года, согласно стратегии группы, "Аэрофлот" передаст "Победе" 50 Boeing 737-800.