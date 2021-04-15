"Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промыли после зимы лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, покрасили перила и отбойники", — сказал Бирюков.

По его словам, проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку. Бирюков подчеркнул, что система электроснабжения вокзала позволяет одновременно обслуживать 24 судна.

Капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в 2020 году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

Столичный департамент транспорта 13 апреля сообщил о начале сезона речной навигации в Москве, это произошло на 11 дней раньше, чем в прошлом году. В столице начали курсировать суда, которые зимовали в границах города, уточнили в мэрии.