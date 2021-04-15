"Мы попытаемся его (шанс) использовать в полной мере ... Главная задача ... — удержать этих туристов, чтобы это не было разово", — заявил Константинов в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

По его данным, Крым может разместить всех, кто не смог попасть в Турцию, и принять других туристов. "Дополнительно только май-июнь по местам бронирования, мы сделали анализ, порядка 1 млн туристов мы можем принять, не считая частного сектора", — сказал Константинов.

Кроме того, Константинов заявил, что в Крыму нормальные цены на отдых, есть варианты на разный "кошелек".

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила регулярные авирейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Это связано с ростом там числа случаев заражения коронавирусом.