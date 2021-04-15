"Поправка к постановлению разрешает въезд с двумя новыми вакцинами – "Спутник V" и Johnson & Johnson. Для въезда в Словению без карантина потребуется справка, подтверждающая, что с момента получения первой дозы одного из препаратов против COVID-19 до прибытия в республику прошло не менее 21 дня", — говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, свидетельство о вакцинации должно быть на словенском или английском языке. Туристы с прививкой смогут беспрепятственно совершать поездки по Словении.

Для въезда в Словению без карантина непривитым гражданам РФ потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки. Анализ должен быть проведен в одной из аккредитованных Минздравом лабораторий. Также в Словению разрешен свободный въезд перенесшим коронавирус в последние шесть месяцев при наличии сертификата о наличии антител.

В 2019 году Словению посетили около 70 тыс. российских туристов.