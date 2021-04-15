"Закрытие Турции сильно ударит по кошельку наших граждан. В Крыму наблюдается рост цен в объектах размещения разной категории на 20-30%. На курортах Краснодарского края цены выросли не так сильно, потому что там большой номерной фонд, разнообразие гостиниц разного уровня – на 10-15%, не больше. Объяснить это можно динамическим ценообразованием: чем больше спрос, тем выше цена", — сказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По словам гендиректора "Сети магазинов горящих путевок" Сергея Агафонова, цены на размещение на курортах Черного моря выросли в среднем на 30% после закрытия Турции. "Мы наблюдаем рост цен в гостиницах курортов черноморского побережья примерно на 30-40% по сравнению с тем периодом, когда еще не было объявлено о закрытии Турции", — сказал он.

Агафонов добавил, что сейчас отели на черноморском побережье, несмотря на цены, очень востребованы, потому что люди подыскивают альтернативный пляжный отдых. "Если говорить о загрузке, то нужно понимать, что емкость курортов Крыма и Краснодарского края не очень высокая, в прошлом летнем сезоне турагенты загрузили побережье почти на 100% за две недели", — пояснил он.

В свою очередь в объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" отметили повышение цен не только на гостиницы курортов Крыма и Кубани, но на авиаперелеты. "За счет действия распродажи туров с кешбэком все размещение высокого уровня и так уже было раскуплено, еще до закрытия Турции. Сейчас ситуация усугубилась, агенты пишут, что есть проблемы как с бронями, потому что нет мест, так и с ценами на размещение и перелет", — сказали в пресс-службе.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах.