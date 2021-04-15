"Что касается Турции, то, конечно, это повлияет на все черноморское побережье — Крым, Краснодарский край и к нам, надеемся, поедет большее количество туристов. Емкость рынка определена — сколько мы сможем принять, столько и примем. Хочется, чтобы данная ситуация продлила сезон, чтобы ехали круглый год", — сказала Калягина журналистам на ежегодном туристском форуме "Открытый Крым" в четверг.

По ее словам, тенденция к продлению турсезона в Абхазии уже заметна, поскольку люди "соскучились по путешествиям" из-за пандемии коронавируса. Введение обязательного тестирования для россиян, возвращающихся из всех зарубежных стран, не должно сильно повлиять на турпоток, считает эксперт.

"Сначала люди начали волноваться, много было звонков, вопросов. Думаю, в течение нескольких дней все устаканится, и хочется верить, что правительство придет к какому-то особому решению по Абхазии, мы же так вас любим", — добавила Калягина.

Руководитель Абхазского союза туризма подчеркнула, что туриндустрия республики за последние пять лет заметно изменилась: открылось большое количество объектов для более притязательных туристов.

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за ухудшения там ситуации с заболеваемостью COVID-19.