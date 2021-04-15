"Если говорить о сегменте малых отелей, уровня двух звезд, то повышение незначительное. Три звезды — оно есть, в сегменте люксовском оно чуть более заметно. На самом деле, с начала года многие топовые отели начинали даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019-2020 годами, но в связи с тем, что спрос высокий, понятно, цены начинают подниматься", — сказал Волченко журналистам на ежегодном всероссийском туристском форуме "Открытый Крым" в четверг.

Министр рассказал, что представители правительства Крыма встречаются со всеми крупными отельерами. "Уверен, что коллеги должны нас услышать: цены повышаться значительно не должны", — отметил он.

При этом в санаториях Крыма цены в основном остались на прежнем уровне, добавил Волченко.

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за ухудшения там ситуации с заболеваемостью COVID-19. По данным Ассоциации туроператоров России, на этот период путевки в Турцию купили около 600 тыс. человек, в Танзанию — около 7 тыс.

После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ссылаясь на данные СМИ, заявила, что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах "все включено". Поступают жалобы на резкий скачок цен. Она попросила комитет палаты по социальной политике и ФАС следить за ценами на российских курортах.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019-м, многие гостиницы закрыли продажи.