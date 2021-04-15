Так, в бывшем училище уже в сентябре этого года пройдет 6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

В рамках биеннале будет организована выставка "Краткая история современного искусства Нижнего Тагила", на которой представят работы в локальном художественном контексте периода с 70-х годов XX века до последних 20 лет нового тысячелетия.

"Запуская программу арт-резиденций биеннале в будущем кластере, мы рассчитываем на масштабирование заданной траектории", — приводятся в сообщении слова художественного руководителя биеннале Алисы Прудниковой.

Кластер на территории училища будет создаваться в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Rurban Creative Lab. К развитию площадки в Нижнем Тагиле подключились также предприятие ЕВРАЗ и администрация города.

Всего, по данным пресс-службы ЕВРАЗа, предприятие направило на создание кластера 10 млн рублей.

"Нам важно, чтобы люди хотели работать на ЕВРАЗ НТМК, любили город, в котором живут. Мы миллиарды рублей ежегодно направляем на реализацию экологических программ и развитие инфраструктуры. Кроме того, мы помогаем поднимать уровень культуры в городе. Новый креативный центр нам в этом поспособствует", — отмечает вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов. Он также выразил надежду на то, что новый проект позволит "вдохнуть жизнь" в завод и сделать его точкой притяжения для российских и иностранных туристов.

Концепция развития площадки предполагает, что она может стать центром притяжения выпускников творческих профессий, а ее участниками могут стать студия звукозаписи, школа IT-специалистов, Центр современного искусства, Центр развития туризм и кофейня.

Всего же в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Rurban Creative Lab в Свердловской области будет открыто несколько площадок.

"До конца года мы планируем создать и апробировать ряд практик: начиная от нормативно-правовой документации до "коробочных решений" развития креативных индустрий в малых городах", — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Кроме того, по ее словам, в регионе будет разработана масштабируемая модель формирования креативного кластера в сельской территории и небольшом городе. Такой моделью Свердловская область будет готова поделиться с другими регионами.

Помощь творческим командам в рамках проекта по развитию креативных индустрий окажет, в том числе Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). По словам замдиректора СОФПП Анны Вяткиной, фонд возьмет на себя, в том числе подготовку и обучение команд.

"Сегодня в Свердловской области огромные площади промышленных территорий выключены из городской экономики. Там нет людей, нет производств. Как правило, эти локации находятся в центре городов либо в очень удобной доступности от центра. И они могут быть комплексно освоены", — приводятся в сообщении слова руководителя Центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой.

По ее словам, первым городами, где на неэксплуатируемых заводах и предприятиях стали организовывать креативные пространства, в России стали Москва и Санкт-Петербург.

"Вокруг этих территорий появились атмосферные общественные пространства, комфортное жилье", — подчеркнула специалист, ее слова приводит пресс-служба СОФПП.

Журавлева отмечает, что на сегодня крупные креативные кластеры работают в 28 российских городах – их площадь составляет 1,65 млн кв. метров. Почти 60% креативных пространств страны расположены в Москве – они занимают 5,2% рынка офисной недвижимости города.