"Мы переходим на серьезный график для того, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой... Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов (в сутки — ИФ)", — сказала Огнева журналистам на ежегодном всероссийском туристском форуме "Открытый Крым" в четверг.

Она уточнила, что новый график будет введен на следующей неделе. При этом Огнева заверила, что туристов ограничения не коснутся. Все санатории полностью обеспечены водой.

"Независимо от того, большие это будут или маленькие отели, мы всех обеспечим водой... Санаторно-курортные комплексы у нас находятся по географическому положению так, что у них вода будет. Они все находятся внизу, а система водоснабжение города расположена так, что все потоки воды идут как раз в нижнюю часть", — пояснила сити-менеджер.

Огнева также сообщила, что "ускоренным темпом" строится шестикилометровая ветка для переброски воды, которая "даст возможность нормально работать в курортный сезон".

Ранее жители Алушты получали воду по пять часов утром и вечером.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021 году. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.