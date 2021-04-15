"После остановки авиасообщения с Турцией и Танзанией российский турбизнес столкнулся с необходимостью вернуть туристам средства за более чем 500 тыс. отмененных туров. Чтобы избежать потребительских конфликтов, РСТ предлагает распространить действующие правила переноса туров на те, что были вынужденно отменены из-за закрытия Турции и Танзании. Соответствующее письмо за подписью президента РСТ Андрея Игнатьева было направлено вчера главе правительства РФ Михаилу Мишустину", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она напомнила, что положениями ст. 23 федерального закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ уже введена временная норма, позволяющая правительству устанавливать на протяжении 2020 и 2021 годов особенности отмены либо переноса бронирования мест в гостиницах и иных средствах размещения, а также особенности исполнения, изменения и расторжения туроператорами и турагентами договоров о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно.

"Однако решения, принятые оперштабом по борьбе с коронавирусом 12 апреля, вводят новые серьезные ограничения на работу турбизнеса и отправку туристов за рубеж, прежде всего в Турцию, что порождает новую волну долгов по сорванным турам и мешает выполнять обязательства по ранее отложенным турам. Общий объем обязательств туроператоров по отмененным турам превышает 30 млрд рублей. Очевидно, что взять эту сумму сейчас неоткуда, тем не менее, формулировки Роспотребнадзора позволяют туристам требовать возврата средств", — добавила Тюрина.

В письме РСТ, по ее словам, также говорится о необходимости синхронизации возврата денежных средств туристам по несостоявшимся турам с возвратом туроператорам платы за несостоявшиеся перевозки.

"Особенности изменения и расторжения договора воздушной перевозки пассажира не ограничены законом по времени, как в случае с договорами в сфере туризма. В итоге возврат денежных средств пассажирам в рамках авиаперевозки производится до истечения трех лет с даты отправления рейса. То есть создается ситуация, когда туроператорам необходимо будет до конца 2021 года вернуть туристам денежные средства, а сами они их могут получить от перевозчиков в конце 2023 года", — следует из текста документа.

По словам Тюриной, учитывая, что очередное обострение эпидемиологической обстановки и возникновения других чрезвычайных ситуаций, требующих ограничений в сфере туризма, может возникнуть и в будущем, РСТ предлагает сделать поправки в отраслевой федеральный закон, которые позволят создать более гибкий механизм решения проблем массовых потребительских конфликтов в сфере туризма.

Кроме того, в связи с неизбежностью дополнительных затрат туркомпаний на вывоз туристов из Турции и Танзании, РСТ предлагает правительству рассмотреть возможность предоставления субсидий, как это было сделано в 2020 году в рамках постановления от 25 апреля 2020 года № 583 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции".

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах.