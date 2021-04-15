"Необходимо разработать проект, который сделает путешествия внутри страны доступными для людей старшего возраста. Нашему региону, как и всей России, такая программа необходима. Она позволит людям старшего возраста получить новый заряд жизни. Активность и положительные эмоции улучшают здоровье и настроение", — сказал Дюмин.

По словам губернатора, подобная программа принесёт и экономический эффект.

"Ведь речь идет о стимулировании внутреннего туризма. Поскольку такая программа потребует и существенных затрат, нам понадобится поддержка федерального центра. Поручаю правительству (региона- ИФ) подготовить необходимые предложения", — отметил Дюмин.

Ранее сообщалось, что Тульская область вошла в новый проект Федерального агентства по туризму (Ростуризм) "Наполни выходные эмоциями", который направлен на популяризацию и продвижение внутренних туристических поездок. Также регион участвует в проекте Ростуризма "Русские выходные или в трех часах до...", предлагающее жителям близлежащих областей посетить тульский регион и ознакомиться с его достопримечательностями.

Всего в Тульской области действует 226 туристических и 114 межрегиональных маршрутов.