"Роспотребнадзор с 15 апреля изменил условия прибытия в Россию из-за рубежа. Теперь сдавать тест на коронавирус необходимо не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любым другим. Это означает, что требование теста теперь распространяется и на Абхазию, в которую россияне ездят обычно автомобильным либо железнодорожным транспортом", — сообщили в компании.

Там напомнили, что все возвращающиеся из-за рубежа должны до прибытия на территорию РФ заполнить соответствующую анкету на портале госуслуг, затем в трехдневный срок сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на портал. До получения результатов теста надзорное ведомство требует соблюдать изоляцию по месту жительства.

Абхазия – одно из самых популярных направлений у российских туристов. В 2020 году они совершили туда 2,8 млн поездок, что на 42% меньше, чем годом ранее.