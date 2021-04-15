"На электронную почту мне пришло письмо от Turkish airlines, где сообщалось, что последний сегмент моего обратного билета из Тбилиси: Стамбул-Москва отменен. За дополнительной информацией было предложено обращаться в авиакомпанию по телефону. Однако там лишь автоматизированное меню без возможности связи с оператором, информации о возвращении в Россию оно не дает", — заявила в четверг "Интерфаксу" российская туристка Дарья, которая должна была вернуться из Тбилиси в Москву стыковочным рейсом через Стамбул TK417 19 апреля.

Другой российский турист Андрей, отправившийся с семьей на отдых в Египет, также сообщил "Интерфаксу" о трудностях с возвращением в Москву.

"Мы улетели в середине прошлой недели со стыковкой в Турции и планировали вернуться домой в эту пятницу. Но вчера нам пришло уведомление об отмене рейса. Мы дозвонились в каирский офис турецкой авиакомпании, но предоставить информацию о возможностях возвращения нам не смогли, опция переоформления online на сайте не работает", — сказал он.

При этом получить помощь на "горячей линии" Ростуризма никому из них не удалось. "Происходит обрыв соединения либо линия занята", — сказала Дарья.

Оба собеседника агентства, не получив информации о вывозных рейсах, приобрели новые билеты. Андрей с семьей будет добираться на автобусе до Каира, откуда прямым рейсом "Аэрофлота" вылетит в Москву. Дарья приобрела билеты на рейс airBaltic из Тбилиси со стыковкой в Риге.

Еще один российский турист Сергей, отправившийся с семьей на отдых в Стамбул в минувшие выходные, сообщил "Интерфаксу", что его обратный рейс в Москву DP884 18 апреля будет выполнен по расписанию.

"После того как мы узнали о решении оперштаба ограничить авиасообщение, стали сразу выяснять возможности возвращения на родину. Авиакомпания уведомила нас о выполнении обратного рейса по расписанию только накануне вечером. До этого мы находились в неведении, как и когда нас будут вывозить. Поэтому решили на всякий случай остаться в Стамбуле и отменить поездку в Каппадокию. Впрочем, отели пошли нам навстречу и без штрафов вернули деньги за проживание, оплаченное через сервис бронирования по невозвратному тарифу, аналогично поступила и транспортная компания", — сказал он.

В понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию — около 7 тыс.