Это касается и сохранения льготы в 50% на входные билеты для граждан России и Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Билет в Нижний парк для граждан РФ и ЕАЭС составит 450 рублей, столько же будет стоить вход в Большой петергофский дворец.

По-прежнему бесплатным останется посещение музейных объектов для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Также ГМЗ "Петергоф" принял решение сохранить бесплатный вход в парки и музеи для детей до 7 лет независимо от гражданства и для детей до 16 лет — граждан России и ЕАЭС.

В летнем сезоне этого года инвалиды всех групп — граждане России получат право бесплатного посещения объектов ГМЗ "Петергоф". Это право также распространится на одного сопровождающего инвалида-колясочника или инвалида I группы.

Бесплатный вход в парки и музеи ГМЗ "Петергоф" появится у сотрудников музеев России.

С 24 апреля по 17 октября 2021 года ГМЗ "Петергоф" вводит дни бесплатного посещения для социально незащищенных категорий граждан России. Во второй четверг каждого месяц бесплатно в музей смогут попасть пенсионеры, в каждое второе воскресенье — многодетные семьи, студенты и дети от 16 до 18 лет.

"Идя навстречу интересам жителей Петродворцового района, музей-заповедник "Петергоф" вводит абонементы для посещения парка Александрии и Ораниенбаума. При покупке 10 посещений скидка составит 50% от полной стоимости, 20 посещений — 55%, 30 посещений — 60%. Абонемент смогут приобрести жители Петергофа и Ломоносова, пенсионеры Российской Федерации, родители с детьми до 3 лет и многодетные родители", — говорится в сообщении.

На территории ГМЗ по-прежнему будут действовать ограничительные правила. Экскурсионные группы будут формироваться с учетом ограниченного пространства музеев, необходимо использовать средства индивидуальной защиты.