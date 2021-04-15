Как сообщает пресс-служба музея, в нем будет рассказываться о творчестве великих русских художников Карла Брюллова и Ивана Айвазовского.

В материалах аудиогида — биографии художников, описания картин с музыкальным сопровождением, интересными фактами из истории полотен и тифлокомментариями (тифлокомментарий — лаконичное описание предмета, помогающее незрячим людям воспринимать визуальную информацию).

Также в Академическом зале будут представлены мобильные стойки с тактильным планом движения по музейному пространству и рельефными изображениями 10 известных произведений живописцев.