American Airlines — один из немногих авиаперевозчиков, который добавил число рейсов в США и в близлежащие точки назначения, такие как Мексика и страны Карибского бассейна, видя первые признаки восстановления спроса, поскольку люди вновь начали бронировать перелеты, отмечает The Wall Street Journal. Компания заявила, что этим летом будет летать по 150 новым направлениям.

В результате American Airlines теперь рассчитывает на то, что в июне-августе ее перевозочные мощности будут составлять более 90% от допандемийного уровня на маршрутах внутри США и 80% — на международных.

Ранее United Airlines объявила о планах открытия более двух десятков новых маршрутов после Дня памяти (30 мая). Также авиакомпания сообщила, что более 40% ее рейсов из международного аэропорта О'Хара (Чикаго) заполнены на 90%, что резко отличается от ситуации прошлой весной, когда самолеты летели почти пустыми.