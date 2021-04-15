Всего в ближайшее время освободят от деревянных футляров 74 объекта в Екатерининском и Александровском парках. Первыми по традиции раскроют статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца, скульптуру и мраморный фонтан в Собственном садике.

"Особенный момент — снятие деревянных коробов с подлинных венецианских мраморных скульптур на Эрмитажной аллее напротив центрального фасада Екатерининского дворца — это 22 шедевра итальянских мастеров. Бесценные статуи осенью дополнительно укутывали в холстину. Этот материал отлично впитывает влагу и пропускает воздух", — говорится в сообщении.

В коллекции парковой скульптуры музея — мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н.э. Гордость коллекции — венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века. В основном это изображения мифологических персонажей и аллегорий — произведения Антонио Тарсиа, Пьетро Баратты, Джованни Бонаццы, Бортоло Модоло, Джованни Дзордзони, Джузеппе Дземиниани и других мастеров.

С 24 апреля для посетителей откроются Фрейлинский и Висячий садики, а также павильон "Шапель" в Александровском парке.