Услада родилась в Казанском зооботсаду, а спустя шесть лет переехала в Петербург, где создала пару с самцом по кличке Меньшиков и провела всю жизнь.

"Услада была потрясающе любящей мамой — она подарила жизнь 16 медвежатам. Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она — грозная хищница", — рассказали в пресс-службе.

Детёныши медведицы разъехались по всему миру — их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и Австралии.

"Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали всё, чтобы её жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка", — подчеркнули в зоопарке.