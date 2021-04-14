Он отметил, что на курорте по-прежнему действует режим повышенной готовности.

"Нам важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Опыт работы в условиях пандемии у нас колоссальный. Сейчас объединим комплекс мер зимнего и летнего сезонов", — подчеркнул градоначальник.

Он поручил департаменту курортов и туризма разработать систему оповещения о загруженности номерного фонда, установить в гостиницах и отелях информационные стойки.

"Откроем в городе "горячую линию" для туристов, чтобы каждый гость курорта знал, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости", — добавил Копайгородский.

Он также распорядился разработать эффективную схему транспортной логистики летнего сезона, работы со службами такси и каршеринга, создать возможность организации перехватывающих парковок.

"Важно также сформировать в Сочи достаточный объём продовольствия и проработать вопрос обеспечения торговых точек товарами первой необходимости. Перебои с доставкой недопустимы. Ресурсоснабжающим организациям поручил увеличить число бригад для работы в ночное время", — отметил мэр.

По его словам, особое внимание нужно уделить системе здравоохранения. "Необходимо обеспечить запас медикаментов, лекарственных препаратов и рассмотреть возможность создания дополнительных бригад скорой помощи с привлечением персонала из других городов края или регионов страны", — написал Копайгородский.