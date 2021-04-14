"Турция планирует сделать новые предложения России, чтобы добиться возобновления рейсов между странами. А министр культуры и туризма планирует посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить эту тему с российскими властями", — пишет газета.

Точную дату своего визита в Москву министр не назвал.

"Последствия решения (о приостановке рейсов — ИФ) мы начнем ощущать на этой неделе. Дата отказа от этих ограничений может быть сдвинута на более ранний срок в случае снижения количества случаев коронавируса (выявляемых в Турции — ИФ)", — предположил министр.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва, будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ.