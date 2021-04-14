Как следует из постановления главного санитарного врача РФ, с 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на ее территорию любым видом транспорта необходимо заполнить анкету прибывающего до прибытия на территорию Российской Федерации на портале госуслуг. Затем в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на портал.

Ведомство также напоминает о необходимости соблюдения режима изоляции по месту жительства до получения результатов теста.

Также из постановления следует, что граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Как подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора, ранее указанная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом.