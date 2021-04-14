Как следует из конкурсной документации, исполнитель должен оказать "комплекс услуг по проведению информационных кампаний в контекстно-медийной сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на повышение информированности граждан РФ о возможностях программы «Туристический кешбэк» и содействие продвижению региональных туристских продуктов Российской Федерации».

По данным Госзакупок, начальная цена контракта 5,17 млн рублей. Окончание подачи заявок на участие в конкурсе – 29 апреля 8:00 мин. (по московскому времени). Итоги конкурса подведут 5 мая. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до 30 июня.

Основными целями закупки являются проведение информационных и рекламно-пропагандистских кампаний в поисковых системах, направленные на популяризацию национального турпродукта, а также содействие продвижению региональных турпродуктов.

В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, за исключением юрлица, местом регистрации которого является государство или территория, предоставляющие льготный налоговый режим налогообложения и (или) офшорные зоны, или любое физлицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Исполнитель должен будет создать медиаплан, согласно которому нужно настроить таргетинг в соцсетях, заниматься размещением баннеров на сайтах, а также текстово-графических объявлений в контекстно-медийной сети поискового ресурса.