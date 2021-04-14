Как сообщила пресс-служба администрации региона, Уманский и глава региона Вениамин Кондратьев обсудили в среду развитие санаторно-курортной отрасли и реализацию инвестпроектов.

"Сейчас мы готовим к реализации два крупных проекта в Анапе. Это 5-звездочный комплекс на 590 номеров с объемом инвестиций порядка 8 млрд рублей и 4-звездочный комплекс на 660 номеров с планируемым вложением 4 млрд рублей. Это круглогодичные курорты, которые реализуют лучшие международные стандарты гостеприимства", — сообщил Уманский.

Срок реализации обоих проектов — 2022-2025 годы.

Губернатор отметил, что край со своей стороны создает необходимые условия для развития отрасли. В частности, в регионе ввели запрет на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от моря, теперь здесь можно возводить только объекты курортной инфраструктуры.

Кроме того, в регионе работают меры поддержки инвесторов. Среди них — компенсации затрат при строительстве объектов инфраструктуры. До 2024 года край направит на эти цели 16 млрд рублей.

"Это хорошее подспорье для любого инвестора. А если ваши проекты войдут в состав курортного кластера "Абрау-Утриш", это поможет привлекать федеральные средства на создание инженерной инфраструктуры", — заключил губернатор.

Alean — крупный инвестор в сфере туризма в Краснодарском крае, за годы работы компания вложила около 10 млрд рублей в развитие кубанских курортов. Сейчас в регионе работают пять гостиничных комплексов категории 5* и 4* под брендом Alean. Они расположены в Анапе, Геленджике и Сочи.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Уманский является владельцем этих гостиничных комплексов, работающих под разными юридическими лицами. Также Андрей Геннадьевич Уманский (ИНН совпадает с ИНН владельца гостиниц Alean) до 2018 года был совладельцем туристического агентства "Алеан-отдых" в Москве, позже единственным бенефициаром стал Илья Геннадьевич Уманский.