Страховщики в среду начали предлагать клиентам возвращать стоимость страховок в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Так, "Сбербанк страхование" и "Росгосстрах" заявили в среду о возврате полной стоимости полисов страхования выезжающих за рубеж по риску "отмена поездки".

"Возврат премии не потребуется, если туристы, чьи поездки в Турцию были отменены, выберут вариант отсрочки поездки или замены страны поездки", — сказала Алчеева "Интерфаксу".

По ее мнению, "такое решение для туристов в итоге будет самым распространенным".

Она рекомендовала туристам не спешить, не поддаваться эмоциям и дождаться выхода постановления правительства РФ о мерах поддержки туристической отрасли в связи закрытием большинства авиаперелетов в Турцию на 1,5 месяца, чтобы понять, как правильно действовать. Алчеева полагает, что нормативный акт властями будет подготовлен оперативно с учетом рекомендаций Ростуризма и Росздравнадзора.

При замене поездки туристам "будет предложен не возврат финансовых средств, затраченных на несостоявшуюся поездку в Турцию, а варианты перенесения сроков поездки в ту же Турцию или замены географии поездки; на новые сроки и направления будут переориентированы и полисы страхования медицинских расходов для выезжающих за рубеж, купленные вместе с туром", пояснила эксперт.

"В ряде случаев при варианте замены страны даже не потребуется переоформлять страховой полис, поскольку он не "привязан" к конкретной стране. Так, полис в нашей компании работает на защиту туриста, выезжающего в группу стран — Турцию, Египет или в европейские страны. Если выбор падет на страны из другой группы, например, на Доминикану, то уточнения в договоре потребуются", — уточнила Алчеева.

Туроператоры не в состоянии вернуть деньги туристам без существенных потерь, и отельеры Турции не смогут вернуть предоплату российским туроператорам, полагает она. "В ходе подготовки к открытию сезона 1 апреля представители гостевой отрасли Турции уже понесли расходы на наем персонала, на ремонт гостиниц, на закупку всего необходимого для туристов, на создание продовольственных запасов. Отельеры Турции несут большие убытки", — сказала она.

Алчеева признала сложившуюся ситуацию стрессовой как для российских туристов, так и для авиакомпаний, для туроператоров и турагентов, с напряжением следят за развитием событий страховщики, все ждут появления нормативного акта правительства РФ, где будет установлен алгоритм действий для участников. "Туриндустрия точно ожидает мер финансовой поддержки от правительства", — убеждена Алчеева.

Вместе с тем, по ее словам, "самого тяжелого уже удалось избежать — кампании по эвакуации российских туристов на родину". "Те, кто уже уехал на отдых в Турцию, спокойно дождутся даты возвращения по окончании тура. Точно не рекомендуется туристам пытаться задержаться в Турции сверх определенного путевкой срока. Надо отдавать отчет в том, что после установленных сроков для возвращения туристов из Турции "занавес упадет", никто никого вывозить отдельно не станет. На что жить в этой стране и как возвращаться на родину — станет личным делом туриста. Оставшиеся регулярные авиарейса 2 раза в неделю между Россией и Турцией могут быть заполнены совершающими служебные поездки, билетов в свободной продаже не останется", — предупредила Алчеева.

Аналогичные ситуации с закрытием стран для туристов возникают и в других странах, добавила она, уточнив, что, например, в Германии или Великобритании в подобных случаях туристы не спешат в суды с требованиями о возврате средств, они "терпеливо ждут решений правительства и регуляторов отрасли", если такие решения предписывают замену одной поездки другой, то заявления о возврате денег за срыв поездки суды даже не принимают".

Повышенное внимание страховщиков к происходящему в отрасли туризма объясняется также наличием заключенных договоров страхования ответственности туроператоров за исполнение своих обязательств, они действуют до конца 2021 года. Если предусмотренные правительством меры поддержки туроператоров окажутся недостаточными, а ущерб турбизнесу будет слишком ощутимым, если туроператоры начнут уходить с рынка до конца этого года, то такие полисы сработают.

С 2022 года по решению ВСС страховщики отказались от заключения договоров страхования ответственности туроператоров из-за чрезмерно высоких рисков в отрасли туризма.